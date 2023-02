Cile: sale a 23 bilancio vittime incendi forestali nel centro-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 23 il numero dei morti negli incendi forestali in corso nel centro-sud del Cile. Lo ha confermato il viceministro dell’Interno, Manuel Monsalve, secondo quanto riferisce l'emittente "BioBio". Resta in vigore lo stato di catastrofe con allerta rossa per le regioni di Nuble, Bio Bio e Araucania. Gli incendi, in corso dalla notte di mercoledì e favoriti dalle altre temperature stagionali, hanno finora consumato oltre 13mila ettari di superficie. Spagna, Colombia, Argentina, Stati Uniti e Venezuela stanno inviando squadre di soccorso, veicoli e aerei per aiutare le autorità locali a estinguere le fiamme. (Abu)