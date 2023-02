Iran: il leader supremo Khamenei grazia migliaia di detenuti arrestati nelle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il leader riformista iraniano, Mir Hossein Moussavi, ha chiesto di redigere una nuova costituzione e di sottoporla a un referendum popolare, seguito da un voto "libero ed equo" per cambiare la struttura del potere politico in Iran. Moussavi, che è agli arresti domiciliari dal febbraio 2011, ha dichiarato in un comunicato pubblicato dal suo sito web ufficiale che i “sanguinosi” eventi degli ultimi mesi e anni in Iran dimostrano la necessità di un cambiamento fondamentale. L'ex premier dal 1981 al 1989 ha criticato “l'ostinazione” delle autorità e la loro insistenza sui metodi repressivi nelle recenti proteste, suggerendo invece di percorrere la strada del dialogo e della persuasione. Classe 1941, di etnia azera, già candidato alle elezioni presidente del 2009 quando venne sconfitto da Mahmud Ahmadinejad in un’elezione contestata da molti osservatori, Moussavi ha espresso profonda preoccupazione per i crescenti problemi dell'Iran, spiegando che mantenere l’attuale struttura della Repubblica islamica non è più vitale, ma anzi controproducente. “L'Iran e gli iraniani hanno bisogno di un cambiamento radicale che affondi le sue radici nel movimento 'Donna, vita, libertà'", ha detto Moussavi. Il leader riformista iraniano ha quindi lanciato un piano basato su tre pilastri: primo, redigere una nuova costituzione; secondo, indire un referendum; terzo, formare un'Assemblea costituente con un voto “libero ed equo”. (segue) (Res)