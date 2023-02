Lombardia 2023: Calenda, Sala ha rimosso di aver iniziato a far politica come city-manager di Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Beppe Sala ha iniziato a fare politica con Letizia Moratti e siccome poi questo Paese è strano si divide con l'accetta tra destra, sinistra ed è abituato così, ha rimosso di avere cominciato a fare politica come city-manager di Moratti, quindi tanto antipatica non gli stava evidentemente". Lo ha detto Carlo Calenda a margine di un incontro al Teatro Parenti di Milano con Letizia Moratti e Matteo Renzi, commentando l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al voto utile in Lombardia. "Penso che i riformisti cosiddetti del Pd continuano ad acconciarsi a tutto, anche ad appoggiare i Cinque Stelle in Lombardia e questo è triste per loro, per Sala, per Gori tanto quanto per il Paese, perché se sono sempre disponibili ad accettare qualsiasi cosa, dal governo con Conte al governo della Lombardia con Conte e Majorino, beh allora non sono tanto riformisti", ha concluso. (Rem)