Lazio 2023: Meloni presenta Rocca in sala in cui è nato Fd'I "coraggio è parola d'ordine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma, a supporto del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ha ricordato la fondazione di Fratelli d'Italia e ha sostenuto che per la campagna elettorale regionale la parola d'ordine è coraggio. "Questo - ha detto Meloni - non è un luogo come un altro. In questa sala, il 16 dicembre di oltre dieci anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Oltre al coraggioso gesto di Guido Crosetto di prendermi in braccio, ricordo che questa esperienza fu raccontata come spacciata. Per tutti avremmo dovuto restare ai margini o eravamo destinati a scomparire. È stato un percorso lungo e difficile ma non siamo scomparsi, né siamo rimasti ai margini. Questo ci insegna che quello che gli altri pensano di te non conta, ma quello che tu pensi di essere fa la differenza. E questo è un insegnamento per tutti, non solo in politica. Con determinazione, volontà, dedizione e coraggio, si può fare la differenza. Abbiamo fatto la differenza, il coraggio era la parola d'ordine e lo è anche oggi". (Rer)