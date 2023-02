Energia: ministro saudita avverte, possibile carenza forniture con sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha messo in guardia da una possibile carenza di forniture energetiche a causa delle sanzioni occidentali contro la Russia. "Tutte quelle cosiddette sanzioni, embarghi, mancanza di investimenti, si trasformeranno in una cosa sola: una mancanza di forniture energetiche”, ha detto il principe Abdulaziz, in risposta a una domanda sul mercato dell'energia a una conferenza del settore petrolifero a Riad, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”. Il ministro ha poi affermato che l'Arabia Saudita sta lavorando per inviare gas di petrolio liquefatto (Gpl) in Ucraina. (segue) (Res)