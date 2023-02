Energia: ministro saudita avverte, possibile carenza forniture con sanzioni alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su quali lezioni siano state apprese dalle dinamiche del mercato energetico nel 2022, il principe Abdulaziz ha affermato che la cosa più importante è che il resto del mondo "si fidi dell'Opec+", l’alleanza formata dai Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia. "Siamo un gruppo responsabile di Paesi, prendiamo decisioni rilevanti per i mercati dell'energia e non ci impegniamo in questioni politiche", ha affermato il principe Abdulaziz. L'Opec+, ha concordato lo scorso anno di ridurre il suo obiettivo di produzione di 2 milioni di barili al giorno, circa il 2 per cento della domanda mondiale, da novembre fino alla fine del 2023 per sostenere il mercato. (Res)