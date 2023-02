Roma: spaccio di droga, due arresti e 14 kg di hashish sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio di droga a Roma, con oltre 14 kg di hashish sequestrati e 2500 euro falsi. Gli agenti della Polizia di Stato del XV distretto Primavalle hanno arrestato, in due diverse operazioni, due giovani gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il primo, un 25enne italiano, è stato intercettato mentre, con fare sospetto, si aggirava nei pressi di un'auto all'interno della stazione di servizio Arrone Est sulla Roma Fiumicino. Sottoposto a controllo dai poliziotti, il giovane ha fornito le proprie generalità esibendo una carta di identità corrispondente al nominativo. Due cose importanti però non sono sfuggite ai poliziotti: primo quel tatuaggio presente sul documento ma non sul giovane appena fermato che, in effetti, come poi accertato, stava utilizzando il documento appartenente al fratello. Non è sfuggito il forte odore di stupefacenti provenire dall'auto. Poco dopo i poliziotti hanno scoperto un doppio fondo all'interno del bagagliaio dell'auto che, forzandolo, è stato rimosso, all'interno è stato rinvenuto 1,5 kg. di hashish. L'auto è risultata modificata con l'inserimento del doppio fondo al quale era possibile accedere mediante l'attivazione di due serrature elettroniche, il cui funzionamento era descritto in un video presente all'interno del cellulare del giovane. A seguito di convalida dell'arresto nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (segue) (Rer)