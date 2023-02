Israele: 60 mila persone in piazza contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di israeliani sono scesi in piazza ieri sera per la quinta settimana consecutiva per protestare contro il governo di destra di Benjamin Netanyahu e il suo piano per riformare la magistratura. Insieme alle principali proteste a Tel Aviv, manifestazioni minori si sono svolte a Gerusalemme, Haifa e in numerose altre città. Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha partecipato alla manifestazione ad Haifa. “Combatteremo qui nelle strade, combatteremo alla Knesset, combatteremo nei tribunali, salveremo il nostro Paese, perché ci rifiutiamo di vivere in un Paese non democratico”, ha detto Lapid. A Tel Aviv, il sindaco Ron Huldai ha minacciato di passare “dalle parole ai fatti” se non ci saranno passi indietro da parte di Netanyahu: “Stiamo combattendo per la nostra casa... uno Stato sionista, ebraico e democratico. Combattiamo per le nostre convinzioni. Non ci fermeremo nelle pubbliche piazze, non saremo indifferenti", ha detto Huldai, citato dal quotidiano israeliano “Times of Israel”. (segue) (Res)