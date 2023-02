Ecuador: oggi referendum su riforma di giustizia, politica e ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di quesiti si divide in tre gruppi, il primo dei quali si concentra sulla sicurezza, emergenza ben descritta da numerose statistiche uscite negli ultimi mesi. Nel 2022 l'Ecuador ha contato 4.550 morti violente, divenendo - con un indice di 25 omicidi per ogni 100mila abitanti - uno dei più Paesi più violenti dell'America Latina. Il quesito più reclamizzato è quello che potrebbe far cadere l'articolo 79 della Costituzione, rendendo possibile l'estradizione "di ecuadoriani che abbiano commesso reati" di criminalità organizzata internazionale, "attraverso processi rispettosi di diritti e garanzie". Un cambio che si preannuncia epocale, dopo 80 anni in cui l'estradizione non era permessa. Ad oggi, l'Interpol è sulle tracce di 222 ecuadoriani a seguito delle richieste fatte da 17 Stati per reati di narcotraffico, gli unici ammessi dal referendum. I detrattori della proposta ne denunciano la portata limitata, ricordando che la criminalità ha radici e conseguenze che vanno oltre lo spaccio. (segue) (Brb)