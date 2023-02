Ecuador: oggi referendum su riforma di giustizia, politica e ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quesito sull'estradizione, che stando ai sondaggi è quello che otterrà il maggior numero di voti favorevoli, e visto dagli analisti come uno strumento in mano al governo per "orientare" l'intera tornata referendaria in favore del "sì". Un modo con cui l'esecutivo e lo stesso presidente Lasso potrebbero ottenere nelle urne quel consenso che un parlamento diviso e senza una chiara maggioranza governativa non riesce a garantire. Con il secondo quesito, il governo intende consegnare alla Procura il potere di selezionare, promuovere e bocciare i magistrati e funzionari, competenza sin qui esercitata dal "Consejo de la Judicatura": a questo organo terzo si imputano infatti i ritardi nelle nomine di almeno 600 funzionari utili al funzionamento della giustizia. (segue) (Brb)