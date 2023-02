Pd: Pini, serve un partito che fa quel che dice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di un partito che fa quel che dice. Un partito dotato di quello che gli inglesi chiamano 'accountability', un partito che torni a divertirsi e ad apprezzare la bellezza di fare politica per cambiare il mondo." così Giuditta Pini, ex deputata e membro della Direzione nazionale del Partito democratico, nel corso dell'assemblea "Un grande Pd" a Roma a sostegno di Stefano Bonaccini alla segreteria del partito. "In questi anni abbiamo portato avanti le nostre battaglie dall'interno, rispettando la nostra comunità, con coraggio e determinazione, ma al governo non siamo stati conseguenti". (Com)