Imprese: Centrella (Selp), Zes vanno utilizzate per la produzione non per allocare pannelli fotovoltaici

- "Le Zone economiche speciali vanno utilizzate per sviluppare nuova produzione industriale, non per allocare pannelli fotovoltaici, per questo è doveroso difenderle dalle valutazioni in corso da parte di investitori europei che intendono puntare sulle rinnovabili. Le opportunità che le Zes offrono, fino al 31 dicembre di questo anno, non possono essere certamente sprecate, diversamente si condannerebbe ancora il sud". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale della Confederazione del sindacato europeo per lavoratori e pensionati, Giovanni Centrella. "Le rinnovabili - spiega il sindacalista - non rappresentano le migliori forme di investimento per la condizione di difficoltà economica ed occupazionale in cui versa attualmente il Mezzogiorno. Pertanto, riteniamo che le aree Zes non possono essere occupate da parchi fotovoltaici che, seppur importanti, in questo momento di crisi energetica non producono significative ricadute occupazionali nei territori delle regioni del sud. L'intuizione felice, invece, dell'autorizzazione unica e dei crediti d'imposta, vanno utilizzate con intelligenza, ma soprattutto per riavviare la produzione manifatturiera e la trasformazione delle materie prime", conclude Centrella. (Com)