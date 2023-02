Ue: Berlusconi, Forza Italia impegnata a rafforzare legame tra governo e istituzioni comunitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Forza Italia, in quanto forza motrice del Partito popolare europeo, vuole contribuire a rafforzare il legame tra il governo e le istituzioni Ue, specie in questo momento storico e in questa fase economica. Lo afferma il leader di FI, Silvio Berlusconi, in un video pubblicato su Twitter. "È essenziale portare a compimento il Pnrr per i tanti cantieri avviati e quelli che stiamo per avviare. Da 20 anni chiedo che si cambino prima di tutto le regole elettorali europee, passando dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata. Bisogna con questo sistema riuscire ad avere un'unica politica estera, cioè un'Europa con una voce sola in politica estera, e un coordinamento robusto delle forze militari di tutti i Paesi, con la realizzazione di un corpo di pronto intervento di almeno 300 mila uomini", ha aggiunto. (Rin)