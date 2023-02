Pakistan: cinque feriti in esplosione contro stazione di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono state ferite in un’esplosione registrata oggi contro una stazione di polizia nella città di Quetta, in Pakistan. L’attacco, riferisce il quotidiano pakistano “Dawn”, è stato rivendicato da Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan. Si tratta dello stesso gruppo che ha rivendicato l’attentato suicida del 30 gennaio scorso in una moschea di Peshawar, che ha provocato 100 morti, molti dei quali agenti. L’attentato, infatti, ha colpito una moschea situata in un complesso della polizia. (Inn)