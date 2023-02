Milano: 290 tonnellate di cibo recuperate nell'ultimo anno e cinque Hub contro lo spreco alimentare attivi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 290 tonnellate di cibo recuperate nell'ultimo anno, cinque Hub contro lo spreco alimentare attivi in città con l'obiettivo di attivarne in ogni quartiere e oltre 40 punti vendita di supermercati coinvolti. E ancora: 35 enti del terzo settore che hanno beneficiato della raccolta di cibo in eccedenza e 103 scuole inserite nel progetto 'Sacchetto Salvamerenda' per educare i più piccoli a non sprecare il cibo. Sono questi i numeri che raccontano quanto il Comune di Milano, nell'ambito delle azioni di Food Policy, sia impegnato tutto l'anno per combattere lo spreco di cibo e sensibilizzare sul tema tutti i soggetti coinvolti nella filiera alimentare, dai produttori ai distributori fino ai consumatori e alle scuole. La Giornata nazionale dello spreco alimentare, che si celebra da dieci anni il 5 febbraio e nata per sensibilizzare i cittadini sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Agenda delle Nazioni Unite, diventa occasione per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto si sta facendo ogni giorno in città nell'ambito delle politiche del cibo grazie alla collaborazione dei molti partner coinvolti. (segue) (Com)