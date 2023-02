Milano: 290 tonnellate di cibo recuperate nell'ultimo anno e cinque Hub contro lo spreco alimentare attivi in città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa Foody Zero Sprechi invece, all'interno di Sogemi, il mercato agroalimentare di Milano, ha coinvolto circa 60 grossisti, attraverso il progetto Valore, promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con Sogemi e Comune di Milano, insieme anche a Eco dalle Città e Caritas Ambrosiana attive presso il mercato. Anche a scuola, sul fronte recupero delle eccedenze sono in corso diverse iniziative e grazie all'impegno di Milano Ristorazione, nel corso nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati consegnati 29.850 Sacchetti Salvamerenda a bambini e bambine di 112 scuole per poter portare a casa pane e frutta non consumati, mentre dall'inizio dell'anno scolastico in corso ad oggi sono già stati consegnati 28.490 sacchetti in 103 scuole. (Com)