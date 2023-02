Cospito: Foti (Fd'I), abbassare i toni, rischio saldatura tra criminalità organizzata e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda Cospito, e la polemica scatenata dalle dichiarazioni di Giovanni Donzelli, occorre che tutti "abbassiamo i toni perché a dire il vero oggi il nemico che abbiamo di fronte è la saldatura tra criminalità organizzata e terrorismo e non la battaglia all'interno delle forze politiche". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tomaso Foti, ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24. "Sotto questo profilo ho presentato con tutto il gruppo, in senso pacificatore, una mozione per concludere con questo invito al governo a mantenere nell'attuale formulazione il 41 bis", ha aggiunto Foti. (Com)