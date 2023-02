Francia: riforma pensioni, premier propone modifica per chi ha iniziato a lavorare prima dei 21 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier francese, Elisabeth Borne, ha proposto di modificare la riforma delle pensioni nel tentativo di ottenere il voto dei Repubblicani in Parlamento per la sua approvazione. In un’intervista al settimanale “Le journal du dimanche”, la premier ha detto di “aver ascoltato la richiesta” dei Repubblicani di limitare il periodo contributivo a 43 anni per coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 21 anni. Borne si è detta speranzosa sul raggiungimento di un accordo sulla riforma, il cui esame in Parlamento inizia lunedì. Il governo del presidente, Emmanuel Macron, vuole alzare l’età pensionabile di due anni, ossia a 64, e allungare il periodo contributivo, portandolo a 43 anni. Tuttavia, se la riforma dovesse passare così come inizialmente proposta, i francesi che hanno iniziato a lavorare tra 20 e 21 anni rischierebbero di dover pagare contributi per 44 anni. “Ci muoveremo estendendo la normativa sulle lunghe carriere a coloro che hanno cominciato a lavorare tra 20 e 21 anni. Potranno, pertanto, andare in pensione a 63 anni, in linea con le regole previste dalla normativa”, ha spiegato Borne. (Frp)