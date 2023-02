Cospito: Foti (Fd'I), Donzelli e Delmastro devono restare al loro posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Sono convinto che Giovanni Donzelli ed Andrea Delmasto Delle Vedove debbano restare al loro posto". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tomaso Foti, ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24. "Nel caso di Donzelli reputo che sia stato ignobile che alla Camera si sia insinuato che queste informazioni le avrebbe avute in quanto vicepresidente del Copasir che è uno dei comitati più importante per la sicurezza nazionale. È stata una sgrammaticatura istituzionale dolosa per alzare il tiro", ha spiegato Foti, aggiungendo che nel caso di Delmastro Delle Vedove lo stesso ha spiegato di avere "risposto non a cena ma in Parlamento, ad una richiesta che gli è stata posta da un collega ed ha risposto così come avrebbe risposto ad altri". (Com)