Balneari: Foti (Fd'I), stiamo lavorando con l'Europa, non è il momento degli annunci

- Sul tema delle concessioni balneari "stiamo lavorando con l'Europa ma quando si lavora con l'Europa non si fanno dichiarazioni: prima si cerca di risolvere o verificare quale può essere un punto di mediazione e poi si annuncia, perché diversamente si rischia di irritare il nostro partner". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tomaso Foti, ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24. "Noi di Fratelli di Italia abbiamo sempre contestato che la direttiva Bolkestein potesse essere applicata al sistema delle concessioni per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Si tratta di un tema molto delicato che attiene anche ai rapporti con l'Unione europea", ha spiegato Foti. (Com)