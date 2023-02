Cospito: Lollobrigida, non polemizzare con chi colpisce lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'appello ad abbassare i toni sulle vicende che stanno riguardando gli anarchici e Alfredo Cospito "credo che sia una cosa utile, di alto profilo istituzionale, in una fase nella quale ci sono inquietanti fenomeni che colpiscono lo Stato. Non voglio polemizzare con chi non si assume la responsabilità delle proprie scelte". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, arrivando all'Auditorium della Conciliazione a Roma dove è in programma una iniziativa elettorale con il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Rer)