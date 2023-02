Lavoro: Majorino, Ornela Casassa ha ragione a chiedersi dov'è la sinistra, dobbiamo ripartire dal riconoscimento salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ornela Casassa, ingegnera edile di 28 anni che, in un video diventato virale su internet, spiega di aver rifiutato un lavoro dalla paga lorda di 900 euro al mese, "ha ragione a dire 'dov'è la sinistra?'" perchè "o la sinistra riparte da qui, congressi o non congressi, o non ha nessun senso". Ad affermarlo, rispondendo a distanza alla giovane ingegnera tramite un altro video postato sui social, è Pierfrancesco Majorino, candidato del Pd alla presidenza della regione Lombardia sostenuto dal centrosinistra e dal M5s. "Dobbiamo tutti assumerci la responsabilità di un grande salto di qualità sul piano del riconoscimento salariale e del lavoro per le nuove generazioni ma non solo", aggiunge. "Credo ci dobbiamo davvero impegnare, grazie quindi Ornela per il messaggio forte che hai mandato. Credo si debba insistere in questa direzione", conclude Majorino. (Rem)