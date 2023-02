Serbia: premier Brnabic, fondazione Ebert non ha poteri su statuto Associazione dei comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione tedesca Ebert non ha la giurisdizione per la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo. Lo ha affermato la premier serba, Ana Brnabic, la quale ha aggiunto di non capire "perché un'organizzazione non governativa si occupi di questa cosa", come riferisce l'emittente "N1". "Grazie per il vostro aiuto e sostegno, spero che sia ben intenzionato", ha detto Brnabic, "ma ripeto che i poteri e le responsabilità dell'Associazione dei comuni serbi sono noti e definiti dall'accordo del 2015 e dal team di esperti formato nel 2018 che ha iniziato poi a lavorare allo statuto della Zso", ha affermato. "Continuiamo sulla strada che è stata definita nel 2015 e nel 2018 e lasciamo quelle persone lavorare alla creazione della Zso in conformità con i poteri definiti dall'accordo del 2015", ha sottolineato Brnabic. In precedenza anche il presidente serbo, Aleksandar Vucic, aveva dichiarato che la stesura dello statuto deve essere opera del team direttivo di esperti che ha ricevuto l'incarico sulla bozza da redigere direttamente dall'Unione europea e "non può essere fatto da qualche organizzazione non governativa". "È una questione tra serbi e albanesi e un'organizzazione non governativa tedesca non può interferire su ciò che i serbi faranno nei loro comuni", aveva affermato Vucic. Ieri la Fondazione tedesca Friedrich Ebert di Pristina ha presentato la bozza sullo statuto della stessa Associazione, sviluppato in collaborazione con l'Istituto europeo per la pace (Eip). (Seb)