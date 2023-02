Kosovo: ambasciatore Usa, non sosteniamo accordi che violano la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati uniti non sostengono nessun accordo che possa rappresentare una violazione della Costituzione del Kosovo. Lo ha detto l’ambasciatore Usa a Pristina, Jeff Hovenier, secondo quanto riferisce la stampa locale. Hovenier ha così commentato gli esiti della riunione tenuta oggi nella sede diplomatica per discutere della formazione di un’Associazione di comuni a maggioranza serba. "La democrazia inclusiva richiede un rispettoso scambio di idee. Abbiamo organizzato questa discussione con un numero di parti interessate per ascoltare la diversità di opinioni su questo argomento e per cercare un linguaggio comune, con l'obiettivo di facilitare e portare avanti gli obblighi che il governo del Kosovo ha assunto per l'attuazione dell’Associazione”, ha dichiarato l’ambasciatore. Tra i partecipanti vi erano funzionari governativi, rappresentanti della società civile, leader politici e membri del corpo diplomatico. Hovenier ha sottolineato che "la nostra partnership con il Kosovo è salda". "La nostra discussione di oggi riflette la nostra profonda e lunga amicizia con il popolo del Kosovo. Volevamo capire i punti di vista dei partecipanti: cosa potrebbe essere (l’Associazione) e come potrebbe fornire servizi ai cittadini del Kosovo, ma anche quali capacità non potrebbe e non dovrebbe avere", ha affermato Hovenier.(Alt)