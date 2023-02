Serbia: von Cramon, no progressi in integrazione Ue se accordo su Kosovo fallisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la proposta europea sulla questione del Kosovo fallisce non ci saranno progressi nell'integrazione europea della Serbia. Lo ha dichiarato il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Von Cramon ha affermato che alla Serbia "non sono stati dati ultimatum". L'eurodeputata ha così risposto alle dichiarazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic, che aveva descritto il recente incontro con gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione europea e Stati Uniti come un ultimatum, "o accettate il piano franco-tedesco o sospendiamo l'integrazione". L'eurodeputata ha sottolineato che l'obiettivo dei rappresentanti dell'Occidente è "offrire a Belgrado e Pristina progressi nel dialogo", anche se "la proposta europea sul Kosovo è legata al progresso di integrazione europea". "Non siamo qui per lanciare ultimatum. I rappresentanti occidentali sono venuti in buona fede per avviare le cose e offrire alla Serbia e al Kosovo una via da seguire", ha ribadito von Cramon. (Seb)