Kosovo: deputato Pdk Tahiri, Kurti e Vucic “in sincrono” su Associazione comuni serbi

- Il premier kosovaro Albin Kurti “ha compiuto una drastica svolta” riguardo al tema della formazione di un’Associazione di comuni serbi in Kosovo, fino ad essere “sincronizzato” con il presidente serbo nell’esposizione del progetto. Così il capo del gruppo parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha commentato l’esposizione in Parlamento del premier Albin Kurti dei punti su cui si dovrebbe basare la formazione di un’Associazione di comuni a maggioranza serba. Tahiri ha osservato che “nello stesso giorno e nello stesso momento” anche il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha parlato dell'Associazione davanti al Parlamento di Belgrado. Il deputato del partito d’opposizione ha infine affermato di non sapere se la dichiarazione di Kurti e Vucic sullo stesso argomento “sia una coincidenza o una sincronizzazione”. (segue) (Alt)