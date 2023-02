Serbia: ministro Esteri, abbiamo due linee rosse sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha due linee rosse sul Kosovo: la questione del riconoscimento, cioè l'appartenenza del Kosovo alle Nazioni Unite, e, "prerequisito di tutti i prerequisiti", la formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba (Zso). Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, all'emittente statunitense "Voice of America". Dacic ha effettuato una visita a Washington dove ha partecipato al National prayer breakfast, appuntamento che si tiene ogni anno il primo giovedì di febbraio e che vede la presenza del presidente degli Stati Uniti, di membri del Congresso Usa, politici, capi militari e ospiti provenienti da un centinaio di Paesi. "È un bene per la Serbia che sia Washington che Bruxelles, sebbene conoscano le nostre due linee rosse, valutino l'approccio al dialogo con Pristina come costruttivo e responsabile", ha sottolineato il ministro serbo. (segue) (Seb)