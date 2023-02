Sud-Sudan: Papa, ogni croce si trasformerà in risurrezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni croce si trasformerà in risurrezione, ogni tristezza in speranza, ogni lamento in danza”. Sono le parole di Papa Francesco pronunciate durante l’Omelia per la messa che sta presiedendo al Mausoleo “John Garang” a Giuba. “Vengo a voi a proclamarvi Lui, a confermarvi in Lui, perché l’annuncio di Cristo è annuncio di speranza: Egli, infatti, conosce le angosce e le attese che portate nel cuore – ha sottolineato Francesco - le gioie e le fatiche che segnano la vostra vita, le tenebre che vi opprimono e la fede che, come un canto nella notte, levate al Cielo. Gesù vi conosce e vi ama; se rimaniamo in Lui, non dobbiamo temere, perché”. (Civ)