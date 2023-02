Sud Sudan: Papa, siate operatori di pace per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco pronunciando l’Omelia per la messa che sta presiedendo al Mausoleo “John Garang” a Giuba, ha preso spunto dalla Beatitudini per spiegare che “per essere beati, cioè pienamente felici, non dobbiamo cercare di essere forti, ricchi e potenti, bensì umili, miti e misericordiosi; non fare del male a nessuno, ma essere operatori di pace per tutti”. Il Pontefice ha poi sottolineato: “Anticamente, quando delle persone o dei popoli stabilivano tra loro un’amicizia, spesso la stipulavano scambiandosi un po’ di sale; noi che siamo sale della terra, siamo chiamati a testimoniare l’alleanza con Dio nella gioia – ha sottolineato Bergoglio - con gratitudine, mostrando di essere persone capaci di creare legami di amicizia, di vivere la fraternità, di costruire buone relazioni umane, per impedire che prevalgano la corruzione del male, il morbo delle divisioni, la sporcizia degli affari iniqui, la piaga dell’ingiustizia”. (Civ)