Sud Sudan: Papa, i cristiani possono offrire un contributo decisivo per cambiare la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ai fedeli presenti alla messa che sta celebrando al Mausoleo “John Garang” di Giuba ha detto: “Noi cristiani, pur essendo fragili e piccoli, anche quando le nostre forze ci paiono poca cosa di fronte alla grandezza dei problemi e alla furia cieca della violenza, possiamo offrire un contributo decisivo per cambiare la storia”. Il Pontefice ha poi spiegato: “Gesù desidera che lo facciamo come il sale: ne basta un pizzico che si scioglie per dare un sapore diverso all’insieme. Allora non possiamo tirarci indietro, perché senza quel poco, senza il nostro poco, tutto perde gusto”. (segue) (Civ)