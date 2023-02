Sud Sudan: Papa, illuminate con la vostra vita i villaggi e i luoghi che abitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha invitato i fedeli presenti a alla messa che sta celebrando a Giuba in Sud Sudan a “illuminare con la nostra vita e con le nostre opere le città, i villaggi e i luoghi che abitiamo”. Il Pontefice ha spiegato: “L’invito di Gesù ad essere luce del mondo è chiaro: noi, che siamo suoi discepoli, siamo chiamati a splendere come una città posta in alto, come un lucerniere la cui fiamma non deve essere spenta – ha evidenziato Bergoglio - in altre parole, prima di preoccuparci delle tenebre che ci circondano, prima di sperare che qualcosa attorno si rischiari, siamo tenuti a brillare, a illuminare con la nostra vita e con le nostre opere le città, i villaggi e i luoghi che abitiamo, le persone che frequentiamo, le attività che portiamo avanti”. (segue) (Civ)