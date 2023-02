Lavoro: Sileoni (Fabi), con utili record banche importanti aumenti nel nuovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bilanci del 2022 delle banche "sono tutti caratterizzati da risultati storci, con ricavi e utili record. Proprio in questi giorni abbiamo visto i dati dei principiali gruppi. Per noi è una notizia molto significativa, perché a breve dobbiamo rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari e, quindi, c’è la possibilità di chiedere aumenti economici delle retribuzioni molto importanti”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Omnibus in onda su La7. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei circa 260 mila dipendenti di banche aderenti ad Abi è scaduto lo scorso 31 dicembre ed è stato di fatto prorogato fino al prossimo 28 febbraio. La Fabi e le altre organizzazioni sindacali stanno mettendo a punto la piattaforma sindacale con le richieste per il nuovo contratto collettivo.(Rin)