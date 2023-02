Cipro: elettori alle urne per le presidenziali, tre i candidati favoriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cipro si tengono oggi le elezioni presidenziali. Il quotidiano “Cyprus Times” ricorda che gli elettori chiamati al voto sono oltre 560 mila e che i candidati nella corsa per la presidenza sono ben 14: Averof Neophytou, Christos Christou, Iulia Horvina Komninos, Charalambos Aristotelous, Achilleas Dimitriadis, Andreas Efstratiou, Andronikos Zervidis, George Kolokasidis, Andreas Mavroyiannis, Celestina De Petro, Alexios Savvidis, Loukas Stavrou, Nikos Christodoulides, Konstantinos Christofidis. Di questi, i tre che hanno maggiori opportunità di raccogliere consensi sono l’ex ministro degli Esteri Nikos Christodoulides, il leader del partito Raggruppamento Democratico Averof Neophytou e il diplomatico Andreas Mavroyiannis, sostenuto dal Partito progressista dei lavoratori (Akel). Non è da escludere un ballottaggio il 12 febbraio. Christodoulides e Mavroyiannis si sono già recati alle urne per esprimere il loro voto e lo stesso ha fatto il presidente uscente di Cipro, Nikos Anastasiades, anch’egli esponente di Raggruppamento Democratico. “Oggi è il giorno della repubblica”, ma “se vogliamo davvero trasformarla in una celebrazione, non bisogna restare indifferenti e astenersi” dall’esercizio del diritto di voto, ha dichiarato il capo dello Stato uscente. (Gra)