Maltempo: Coldiretti, arriva il gelo con il Po in secca come d'estate

Arriva il freddo e in gelo, ma l'assenza di precipitazioni aggrava la situazione di siccità con il fiume Po a secco che al Ponte della Becca (Pavia) si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento al ritorno dell'inverno con l'arrivo di aria artica, gelo e vento e una brusca diminuzione delle temperature senza però precipitazioni significative. La situazione del più grande fiume italiano – spiega Coldiretti – è rappresentativa della carenza idrica in cui si trova tutto il nord con i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 36 per cento del lago di Garda al 35 per cento di quello Maggiore fino ad appena al 19 per cento di quello di Como. Con il Po a secco – sottolinea la Coldiretti - rischia un terzo del Made in Italy a tavola che si produce proprio nella "food valley" della Pianura Padana dove si concentra anche la metà dell'allevamento nazionale. Dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dai grandi formaggi come Parmigiano reggiano e il Grana Padano ai salumi più prestigiosi come il prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello fino alla frutta e alla verdura la produzione della Pianura Padana – sottolinea la Coldiretti – rappresenta la punta di diamante del Made in Italy alimentare in Italia e nel mondo. Un patrimonio messo a rischio dalla situazione di scarsità di acqua in un 2022, in cui – evidenzia Coldiretti – al Nord è caduto il 40 per cento di acqua in meno e il maltempo con le precipitazioni di gennaio 2023 non è stato sufficiente a colmare il pesante gap, secondo l'analisi Coldiretti su dati Isac Cnr.