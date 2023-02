Maltempo: Coldiretti, arriva il gelo con il Po in secca come d'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una conferma del cambiamento climatico in atto con una tendenza alla tropicalizzazione che, continua la Coldiretti, si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi e prolungati periodi di siccità che compromettono le coltivazioni nei campi e mettono a rischio la sovranità alimentare dell'intero Paese. I danni provocati dalla siccità e dal maltempo che hanno superato i 6 miliardi di euro nell'ultimo anno. Il 2022 – spiega Coldiretti – è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa e addirittura il più rovente di sempre in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Irlanda, secondo i dati del rapporto Copernicus In Italia la temperatura media è stata infatti superiore di 1,15 gradi con la caduta del 30 per cento di precipitazioni in meno, rispetto alla media storica del periodo 1991-2020, secondo le elaborazioni Coldiretti sulla banca dati Isac Cnr che rileva le temperature dal 1800. Si accentua dunque – sottolinea la Coldiretti – la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell'ultimo decennio e comprende nell'ordine dopo il 2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020. (segue) (Com)