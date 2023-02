Cina-Usa: Pechino condanna abbattimento pallone sonda, "reazione eccessiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha condannato la decisione del governo degli Stati Uniti di abbattere il pallone sonda cinese localizzato nello spazio aereo statunitense definendola una "reazione eccessiva". Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Pechino in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa “Xinhua”. La Cina, fa sapere il ministero, ha ripetutamente informato la controparte statunitense della natura civile del dirigibile e ha comunicato che il suo ingresso negli Stati Uniti per cause di forza maggiore era del tutto inaspettato. La Cina, prosegue la dichiarazione, ha chiaramente chiesto agli Stati Uniti di gestire la questione in modo calmo, professionale e sobrio. Per il governo di Pechino l'uso della forza da parte degli Stati Uniti è una “chiara reazione eccessiva” e una “grave violazione” delle pratiche internazionali. (segue) (Cip)