Ucraina: ex premier israeliano Bennet, "Putin mi disse che non avrebbe ucciso Zelensky"

- L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennet, in carica dal giugno 2021 al luglio 2022, ha detto che il presidente russo, Vladimir Putin, gli aveva assicurato all'inizio della guerra che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si nascondeva in un bunker, non sarebbe stato eliminato. In un'intervista pubblicata da Bennet sul suo canale YouTube, il politico israeliano ha affermato che dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Zelensky gli aveva chiesto di contattare il presidente russo. Dopo aver incontrato Putin, Bennet ha chiamato Zelensky, che si nascondeva in un bunker, e gli ha riferito il contenuto della conversazione con il leader russo. Dopo aver appreso della promessa di Putin, Zelensky è tornato in ufficio e ha pubblicato un filmato di se stesso fuori dal bunker. (Res)