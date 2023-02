© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal mattino progressivo aumento della nuvolosità a partire da est; in serata annuvolamenti diffusi su tutti i settori. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in sensibile calo. In pianura valori minimi tra 1°C e 5°C, massimi tra 8°C e 11°C. (Rem)