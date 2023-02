Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente nuvoloso su Alpi, Prealpi ed alta pianura, poco nuvoloso altrove; tra mattina e sera cielo diffusamente nuvoloso o molto nuvoloso, con copertura più irregolare sui rilievi. Schiarite in tarda serata. In serata possibilità di precipitazioni molto deboli e discontinue sui rilievi alpini e prealpini, con eventuale neve o nevischio fino ai fondovalle. Temperature minime in leggero calo, attorno o di poco sotto agli 0°C in pianura, massime in calo, attorno a 7°C in pianura. (Rem)