Regno Unito: Truss accusa “establishment economico” per la fine del suo mandato da premier

20 luglio 2021

- L’ex premier britannica Liz Truss ha accusato “il potente establishment economico” per la fine prematura del suo breve mandato da prima ministra. Lo ha fatto in un articolo scritto per il quotidiano “Sunday Telegraph”. “Non rivendico di essere senza colpe in quello che è successo”, ha premesso l’esponente del Partito conservatore in riferimento alla presentazione del suo “mini-bilancio”, che aveva gettato nel panico i mercati. Tuttavia, ha continuato, “non mi è stata data la possibilità concreta di attuare le mie politiche da parte di un establishment economico molto forte, cui si è unita la mancanza di sostegno politico”. A suo dire, “il pessimismo e lo scetticismo” sulle opportunità di crescita economica del Regno Unito erano endemici tra i funzionari del Tesoro durante il suo governo. Non solo, ma la Brexit non è stata vista come “un’opportunità generazionale”, ma piuttosto come “un esercizio di limitazione del danno”. (Rel)