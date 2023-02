Business news: Eneos apre impianto sperimentale per la produzione di idrogeno in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eneos Corp., la principale compagnia di raffinazione petrolifera del Giappone, ha inaugurato un piccolo impianto sperimentale per la produzione di idrogeno in Australia, col quale intende dimostrare le sue tecnologie proprietarie di elettrolisi. Lo ha annunciato il governo del Queensland. Il progetto di Eneos, sostenuto dal Fondo per l'innovazione verde del governo giapponese, produrrà 20 chilogrammi di idrogeno verde al giorno utilizzando la tecnologia Direct Mch alimentata da un impianto fotovoltaico dedicato. La tecnologia dovrebbe consentire la produzione di idrogeno efficiente e a basso costo, tramite lo stoccaggio allo stato liquido sotto forma di metilcicloesano (Mch) sintetizzato da acqua, toluene ed energia rinnovabile. (Res)