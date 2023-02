Business news: Kazakhstan, il Forum digitale di Almaty rilancia le ambizioni tecnologiche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dirigenti, imprenditori, giovani e giovanissimi appassionati provenienti da tutta l’Asia centrale si sono ritrovati in Kazakhstan per il Forum internazionale digitale di Almaty, che quest’anno ha come tema centrale le opportunità e gli ostacoli nello sviluppo dell’industria delle tecnologie dell’informazione. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è stato aperto dal ministro dello Sviluppo digitale, delle innovazioni e dell’industria aerospaziale di Astana, Bagdat Mussin. Il programma ha proposto 29 panel di discussione con oltre 150 interventi di personalità locali e internazionali, una giornata dedicata, in particolare, alla sostenibilità delle infrastrutture digitali e alle nuove tecnologie in materia di telecomunicazioni, e una maratona tecnologica denominata “Astana hub battle”. (Res)