Business news: Libano, delegazione Fondo monetario internazionale attesa "presto" a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) è attesa presto a Beirut per discutere dello "staff level agreement" firmato lo scorso aprile, per un prestito di 3 miliardi di dollari a determinate condizioni. Lo riferisce il quotidiano “Al Joumhouria”, secondo il quale la delegazione dell’Fmi è attesa nel mese di marzo “per esaminare i progressi su alcune questioni” tra cui la legge sul segreto bancario, i controlli sui capitali, la ristrutturazione del sistema bancario e l'approvazione del bilancio 2023. In questo contesto, l'ambasciatore francese responsabile per il coordinamento del sostegno internazionale al Libano Pierre Duquesne è atteso a Beirut mercoledì, primo febbraio, per monitorare l’attuazione delle decisioni prese durante la conferenza Cedre per gli aiuti al Paese mediorientale, che comportano un impegno di quasi 9 miliardi di euro in prestiti e donazioni a favore del Paese dei cedri. Duquesne incontrerà a Beirut il primo ministro uscente Najib Miqati, il presidente del Parlamento Nabih Berri, il vicepremier uscente Saadé Chami, incaricato dei negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi), il governatore della Banca centrale (Banque du Liban, Bdl) Riad Salamé e i rappresentanti delle organizzazioni economiche e finanziarie. (Lib)