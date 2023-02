Business news: Tunisia, aumenta l’export dei prodotti ittici, Italia primo acquirente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni tunisine di prodotti ittici sono aumentate del 19,9 per cento in termini di quantità e del 23,5 per cento in termini di valore nell’ottobre del 2022, con l’Italia primo acquirente. E’ quanto emerge dai dati dell'Osservatorio nazionale dell'agricoltura. La Tunisia ha esportato crostacei, pesce e altro verso 49 destinazioni guidate dall'Italia con una quota del 32,5 per cento, seguita dalla Libia con il 15,1 per cento e dalla Spagna con il 12,6 per cento. La bilancia del commercio estero dei prodotti tunisini della pesca ha registrato una differenza positiva di circa 269,7 milioni di dinari (81 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2021, ovvero un aumento del 17,8 per cento. In particolare, a fine ottobre 2022, le esportazioni sono state di 29.500 tonnellate, per un valore di 612 milioni di dinari (184 milioni di euro), rispetto alle 24.600 mila tonnellate nello stesso periodo dell'anno precedente, per un valore di 495,5 milioni di dinari (149 milioni di euro). Infine, l’Osservatorio segnala che i prodotti della pesca tunisini hanno registrato un aumento del 3 per cento dei prezzi medi all'esportazione. (Tut)