Business news: l'Algeria avvia un programma di produzione di idrogeno in collaborazione con tedeschi e italiani

- Il commissario algerino per le energie rinnovabili, il professor Noureddine Yassaa, ha presentato un programma di produzione di idrogeno in collaborazione con i partner di Germania e Italia. Parlando all’emittente radiofonica pubblica algerina, Yassaa ha affermato che il suo Paese sta per avviare massicci investimenti in particolare nei progetti volti a intensificare lo sfruttamento dell'energia solare, dell'idrogeno verde e del gas metano. Yassaa ha parlato del processo di conversione dell'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili in idrogeno verde, sulla base di accordi con clienti italiani e tedeschi. Il commissario per le energie rinnovabili ha indicato che un team sta attualmente lavorando all'adattamento di un testo di legge nel campo della produzione e del trasporto di energia, parallelamente al lavoro sulla formazione dei dirigenti nel campo delle energie rinnovabili dell'idrogeno e dei suoi derivati, oltre a progetti pilota con una capacità produttiva di 50 megawatt. (Ala)