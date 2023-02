Business news: Namibia, leader del blocco regionale Sadc riuniti per focus su Rd Congo, Lesotho e Eswatini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) si sono riuniti in Namibia per un incontro straordinario focalizzato sul conflitto in corso nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Il vertice, che si tiene nella capitale Windhoek, ha permesso ai leader regionali di discutere dell'attuale condizione della sicurezza regionale, spaziando dalla Rdc al Mozambico. Obiettivo dell'incontro era quello di consolidare gli sforzi collettivi per la pace, in particolare dopo che l'Angola, uno degli Stati membri, ha moltiplicato gli sforzi di pace tra il Ruanda e la Rdc, contrapposti in un conflitto che vede al centro il Movimento 23 marzo (M23), gruppo ribelle di prevalente etnia tutsi che ha ripreso ad effettuare attacchi nell'Rdc. Se i miliziani si sono detti disponibili a ritirarsi dalle posizioni occupate e ad avviare un processo di pace, il dialogo con Kinshasa rimane pieno di ostacoli, legati in particolare all'accusa - sostenuta dai congolesi - di un supporto logistico e finanziario al gruppo da parte del Ruanda. Secondo fonti vicine al dossier, in programma al vertice anche l'esame della situazione in Lesotho e Eswatini, dopo i disordini scoppiati nei due Paesi e la recente uccisione dell'attivista pro-democrazia, Thulani Maseko, in Eswatini. Per il Paese non ha partecipato il re Mswati III ma il primo ministro Cleopas Dlamini, che ha presentato una relazione sulla crisi politica e le tensioni nel piccolo regno, l'unica monarchia al potere in Africa. (Res)