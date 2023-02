Capo Verde: Expo 2030, comitato promotore candidatura di Roma in missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inviato speciale del Comitato promotore per la candidatura di Roma a Expo 2030, Fabio Nicolucci, con l'ambasciata d'Italia a Dakar, ha svolto nei giorni scorsi una missione a Capo Verde per promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030. Secondo quanto si apprende il dottor Nicolucci, accompagnato dall'ambasciata, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica di Capo Verde, José Maria Neves, a cui ha illustrato i punti di forza del dossier Expo 2030, che si combinano perfettamente con i consolidati legami di collaborazione in ambito politico, socio-economico e culturale tra Italia e Capo Verde. La delegazione italiana ha inoltre incontrato la Segretaria di Stato agli Affari esteri, Miryan Vieira, il ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, Gilberto Correia Carvalho Silva, e il ministro del Turismo, Carlos Jorge Duarte Santos, con i quali si è potuto discutere della diaspora capoverdiana in Italia, numerosa e ben integrata, così come della presenza italiana nell'arcipelago, legata soprattutto al settore turistico e all'imprenditoria. Le sfide comuni del cambiamento climatico, con l'innalzamento del livello degli oceani, la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile e la blue economy si confermano temi portanti di Roma Expo 2030, occasione preziosa per Capo Verde e per altri Paesi insulari nella ricerca di soluzioni condivise e azioni concrete. (Res)