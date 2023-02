Business news: Botswana, vendite di diamanti locali schizzano a livelli record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di diamanti del Botswana hanno raggiunto livelli record nel 2022, complice la guerra che ha deviato gli acquisti dalla Russia e la costante domanda globale di gioielli. Lo riferiscono i media locali, ricordando che i diamanti generano quasi un terzo delle entrate del Botswana e circa il 70 per cento dei suoi guadagni in valuta estera, mentre prima della guerra in Ucraina un terzo dei diamanti globali proveniva dalla Russia. Le sanzioni imposte a Mosca dopo il 24 febbraio del 2022 - giorno in cui è iniziata l'offensiva russa in Ucraina - e la decisione di numerosi acquirenti di rivolgersi ad altri mercati ha fortemente danneggiato le entrate dell'industria diamantifera russa, favorendo indirettamente quella del Botswana. Il governo del Paese africano ha prolungato fino al prossimo giugno la joint venture con il gigante minerario De Beers - nominata Debswana -, che lo scorso anno ha venduto la cifra record di 4,5 miliardi di dollari di diamanti grezzi o non tagliati. (Res)