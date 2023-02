Business news: Camerun, prezzo del carburante in aumento del 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del carburante in Camerun sono aumentati la scorsa settimana di circa il 15 per cento, dopo che il governo ha accettato le pressioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) per tagliare i sussidi al carburante. Lo riferiscono i media locali, precisando che un litro di gasolio passerà da 575 franchi Cfa (0,9 dollari) a 720 franchi Cfa (1,19 dollari), mentre la benzina verrà venduta a 730 franchi Cfa (1,21 dollari) invece di 630 franchi Cfa (1,04 dollari). Nel tentativo di ridurre l'impatto di questi aumenti, l'ufficio del primo ministro ha anche annunciato un aumento degli stipendi pari al 5,2 per cento per i lavoratori dei servizi pubblici. Secondo l'accordo concluso con l'Fmi, il governo del Camerun dovrebbe ricevere a marzo 74,6 milioni di dollari nel quadro della linea di credito accordata. (Res)