Sud Sudan: il Papa celebra messa, ultimo giorno del suo viaggio in Africa

- Questa mattina. dopo essersi congedato dal personale e dai benefattori della Nunziatura Apostolica di Giuba, papa Francesco è tornato al Mausoleo “John Garang”, in Sud Sudan, per la Santa Messa. Al suo arrivo, ha effettuato il cambio di vettura, per compiere alcuni giri in papamobile tra i fedeli insieme a monsignor Stephen Ameyu Martin Mulla, Arcivescovo di Giuba. Ora sta presiedendo la Celebrazione Eucaristica in lingua inglese, nella V Domenica del tempo ordinario. Al termine della Messa ci sarà il saluto dell’Arcivescovo di Giuba. Prima della benedizione finale, Papa Francesco, prima ancora della recita dell’Angelus, rivolgerà il suo ringraziamento ai fedeli e ai pellegrini presenti. Successivamente ripartirà per Roma dall’aeroporto internazionale di Giuba. (Civ)